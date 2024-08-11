​Орлов: «Карраскалю должны были показать красную карточку»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод в матче «Зенита» с «Динамо», в ходе которого арбитр, как он считает, пожалел полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля. Тот грубо сфолил на своём оппоненте, игроке «Зенита» Венделя, и Орлов считает, что такой фол заслуживал красной карточки.

- Мое мнение, что Карраскаль повел себя неприлично. Он вышел на замену и через полторы минуты сфолил на Венделе, выбил бразильца из игры. Считаю, если бы арбитр Иванов показал колумбийцу красную карточку, то особых вопросов бы к нему ни у кого не возникло, - цитирует слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В следующем туре московскому «Динамо» предстоит сыграть с «Крыльями Советов».