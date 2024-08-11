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Канчельскис: «Европейским клубам Соболев не нужен»

11 Августа 2024 • 16:41 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис скептически относится к перспективам нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в европейском футболе. Он считает, что Соболев там никому не нужен. Напомним, что Соболев стремится покинуть московский «Спартак», чаще всего его возможным новым местом работы называют питерский «Зенит».

- Он неудачно провел прошлый сезон, в этом вообще не играет, поэтому тяжело представить сейчас его переход в Европу. Соболев не нужен европейским клубам в такой форме, - цитирует слова экс-игрока «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Александр Соболев
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