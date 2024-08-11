«Крылья Советов» назвали стартовый состав на матч с «Факелом»

Сегодня, 11 августа, «Крылья Советов» примут у себя дома воронежский «Факел» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги.

Пресс-служба самарского коллектива поделилась информацией о составе команды на предстоящий поединок.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Песьяков (вр), Галдамес, Солдатенков (к), Евгеньев, Бейл, Витюгов, Бабкин, Рассказов, Олейников, Ежов, Шитов.

Игра между «Крыльями Советов» и «Факелом» должна будет стартовать в 17:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.