Кирьяков ответил, кто может составить конкуренцию «Зениту»

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о том, кто может побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ.

«Это может быть «Спартак», «Локомотив». Вполне возможны варианты, что они включатся. ЦСКА тоже нельзя сбрасывать со счетов», — цитирует Кирьякова Legalbet.

По итогам четырех сыгранных матчей «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В копилке команды Сергея Семака 12 набранных очков.

В ближайшем туре «сине-бело-голубые» будут гостить у «Химок». Игра между командами состоится 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.