​Сёмин: «Другие команды обязаны составить конкуренцию «Зениту»

Питерский «Зенит» идёт без потерь и даже без пропущенных мячей после четырёх туров российского чемпионата, но авторитетный отечественный специалист Юрий Сёмин считает, что другие команды обязаны бросить питерцам вызов и не превращать турнир в очередной бенефис подопечных Юрия Сёмина.

- Думаю, в нынешнем сезоне команды обязаны составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство. И «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар» достаточно хорошо укреплены… В матче «Динамо» и «Зенита» была совершенно равная игра, - заявил Сёмин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Зениту» предстоит сыграть с «Химками».