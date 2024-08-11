Стало известно, инициировал ли Промес трансфер Депая в «Спартак»

Агент Себастьян Ледюр, представляющий интересы экс-нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

Агент заявил, что друг Депая Квинси Промес никогда не инициировал трансфер нидерландца в «Спартак».

«Если у Мемфиса не будет предложений из европейских чемпионатов, будем ли мы искать варианты в России? На данный момент мы не можем сказать», — приводит слова Ледюра издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, текущим летом 30-летний Депай покинул «Атлетико» Мадрид на правах свободного агента. За «матрасников» нападающий выступал с января 2023 года.