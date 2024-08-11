«Спартак» или «Зенит»: Круговой назвал самого принципиального соперника

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о своём самом принципиальном сопернике.

Напомним, Круговой является воспитанником «Зенита». Текущим летом он покинул команду и перешел в ЦСКА на правах свободного агента.

«Победа в дерби над «Спартаком» или «Зенитом»? Победа над «Спартаком», — приводит слова Кругового издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в четырех играх чемпионата России, в которых оформил два ассиста.

Ближайший матч ЦСКА проведет 14 августа против «Пари НН». Игра второго тура группового этапа Кубка России должна будет стартовать в 17:15 по московскому времени.