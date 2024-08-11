Орлов: «Я просто аплодирую Латышонку»

Футбольный журналист и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался об игре голкипера «сине-бело-голубых» Евгения Латышонка в минувшем матче с «Динамо».

Встреча четвертого тура чемпионата России завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Стоит сказать, что в конце матча Латышонок отразил пенальти и спас победу для «Зенита».

«Как уверен в себе Латышонок! Я ему просто аплодирую! И за отбитый пенальти, и за игру в целом. Очень хорошее приобретение», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Латышонок провел четыре матча в РПЛ, в которых ни разу не пропустил.