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«Тюкавину нужно поменьше слушать агентов» — Колыванов

11 Августа 2024 • 14:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
17.08 17:00

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о неудачном старте форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

По мнению специалиста, Тюкавин не должен винить в чем-то своих партнеров, которые помогли ему стать лучшим игроком прошлого сезона.

— Нужно поменьше слушать агентов и больше работать на тренировках и на поле, постоянно открываясь и притягивая мячи, как он это умеет. Тогда и будет прогресс, — заявил Колыванов «РБ Спорту».

Напомним, ранее агент Тюкавина заявил, что игроки «Динамо» недостаточно снабжают мячами его клиента.

В текущей кампании 22-летний нападающий появился на поле в пяти матчах во всех турниров, забил один гол и стал автором одного ассиста.

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Динамо Москва Игорь Колыванов Константин Тюкавин ещё теги

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Сегодня, 11 Августа
14:41
«Тюкавину нужно поменьше слушать агентов» — Колыванов
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