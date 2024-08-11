Мор: «Футболисты «Краснодара» вышли как на последний бой»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о минувшем матче между «Краснодаром» и ЦСКА.

Встреча четвертого тура чемпионата России завершилась победой кубанского клуба со счетом 2:1.

Эксперт заявил, что в плане тактики все было ожидаемо, «Краснодар» пытался доминировать, а ЦСКА искал возможность быстрых атак.

«Быки» провели очень хороший матч, сыграли выше ожидаемого. Футболисты вышли как на последний бой, чего не хватало в последних матчах, а от ЦСКА я ожидал большего», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

В пятом туре Российской премьер-лиги «Краснодар» примет на своем поле «Пари НН», а ЦСКА дома встретится с «Локомотивом».