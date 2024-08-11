Сёмин — об Антоне Миранчуке: «Таких игроков у нас единицы»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о статусе свободного агента Антона Миранчука.

Напомним, после окончания прошлого сезона 28-летний хавбек покинул «Локомотив» и надеется продолжить карьеру в Европе.

— Антон Миранчук усилит любой клуб РПЛ. Таких игроков у нас единицы. Странно, что он до сих пор находится без клуба, — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Миранчук появился на поле в 38 матчах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Миранчука в шесть миллионов евро.