Погребняк: «Соболеву надо собрать партнёров по команде и извиниться»

Бывший футболист «Спартака» Павел Погребняк высказался о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Ему надо собрать партнеров по команде в «Спартаке», извиниться и приступить к тренировкам. А забьет два-три гола — болельщики, возможно, примут его назад», — приводит слова Погребняка «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний Соболев появился на поле в одном матче чемпионата России и не отметился голевыми действиями. После чего игрок был отстранен от тренировок с основной командой из-за возможного трансфера в «Зенит».

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в 7,5 млн евро.