«Зенит» победил благодаря Латышонку» — Дьяков

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о победе «Зенита» над «бело-голубыми» в минувшем матче.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги завершилась победой петербургской команды со счетом 1:0.

Эксперт заявил, что ожидал большего количества забитых мячей, но вратари проявили себя хорошо.

— «Зенит» победил благодаря Латышонку, который отразил пенальти в конце матча. Это самый «сухой» вратарь сейчас, наверное, — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

После четырех сыгранных матчей «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, имея в копилке 12 очков. «Динамо» с девятью баллами идет на второй позиции.