Мансилья — о Барко: «В чемпионат России приехала большая звезда»

Аргентинский футболист «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о приезде Эсекьеля Барко в московский «Спартак».

Мансилья признался, что Барко приходится ему хорошим другом, ведь они вместе играли за молодежку аргентинской сборной.

«Он отличный футболист и человек. Уже успел забить отличный гол за «Спартак». Можно сказать, что в чемпионат России приехала большая звезда», — приводит слова Мансильи Legalbet.

Текущим летом «Спартак» выложил за Барко 14 миллионов евро. В двух играх Российской премьер-лиги 25-летний хавбек забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Сегодня, 11 августа, «Спартак» примет «Ахмат» в рамках 4-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:00 по мск.