Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мансилья — о Барко: «В чемпионат России приехала большая звезда»

11 Августа 2024 • 13:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.42 X 5.10 2 7.50
Через 6 ч. 12 мин.

Аргентинский футболист «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о приезде Эсекьеля Барко в московский «Спартак».

Мансилья признался, что Барко приходится ему хорошим другом, ведь они вместе играли за молодежку аргентинской сборной.

«Он отличный футболист и человек. Уже успел забить отличный гол за «Спартак». Можно сказать, что в чемпионат России приехала большая звезда», — приводит слова Мансильи Legalbet.

Текущим летом «Спартак» выложил за Барко 14 миллионов евро. В двух играх Российской премьер-лиги 25-летний хавбек забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Сегодня, 11 августа, «Спартак» примет «Ахмат» в рамках 4-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:00 по мск.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Эсекьель Барко Брайан Мансилья ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Августа
13:31
Мансилья — о Барко: «В чемпионат России приехала большая звезда»
09:00
«Спартак» – «Ахмат»: Возможные стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
03:25
Гладилин: «Спартаку» уже никто не нужен»
02:14
Спартак - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Августа
23:54
Салихова: «Спартак» готов сгнобить Соболева на лавке» 1
23:28
Мор: В матче «Спартак» - «Ахмат» голов и моментов будет немного
20:23
Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» 1
20:03
«Спартак» сделал предложение «Сан-Паулу» по трансферу 18-летнего вингера
19:36
«Спартак» согласовал контракт с Актюркоглу
19:29
«Спартак» следит за 18-летним бразильцем
19:25
Президент махачкалинского «Динамо» высказался о судействе в РПЛ
17:14
«Спартак» продолжает переговоры по Актюркоглу
16:28
Алексей Попов раскритиковал «Спартак» за трансфер Виллиана Жозе
14:44
Экспресс на футбол с большим коэффициентом — 11 августа 2024
12:12
Мостовой — о результативности Угальде: «Любая бабушка попадёт в пустые ворота»
10:36
Мостовой уверен в победе «Спартака» над «Ахматом»
06:16
«Ювентусу» интересен игрок, на которого претендовал «Спартак»
04:06
​Ринат Билялетдинов: «Спартаку» будет сложно с «Ахматом» в психологическом плане»
01:29
Надёжная ставка и прогноз на матч Спартак — Ахмат чемпионата России — 11 августа 2024
09 Августа
23:43
Переход бразильского вингера Уэсли в «Спартак» считается маловероятным
22:32
Канчельскис: «Все уже говорят, что «Спартак» показывает хорошее выступление»
21:50
​Булыкин дал совет «Спартаку»
21:28
Стало известно, почему Актюркоглу отказал «Спартаку»
20:51
​Гладилин: «Спартак» ждёт трудный матч с «Ахматом»
19:46
«Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс 4
19:31
«Федуна не хватает российскому футболу» — Песьяков
18:59
Ставка и прогноз на матч Спартак — Ахмат РПЛ — 11 августа 2024
18:39
Бояринцев назвал причину высокой результативности Угальде
17:37
Канчельскис – о «Спартаке»: «Выиграли два матча – борьба за чемпионство, проиграют один – будут говорить, что что-то не так» 1
17:01
«Спартак» отказался от Глебова
16:09
Спиридонов: Все болельщики «Спартака» ждут Промеса
15:23
Спиридонов — о Соболеве: Если уйдёт в «Зенит», то станет иудой и предателем
15:14
Трансфер Актюркоглу в «Спартак» окончательно сорвался
14:23
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Ахмат чемпионата России — 11 августа 2024
14:22
Спиридонов: «Жду скандалов, чего ещё можно ждать от «Спартака»?
13:19
Барбоза: «Барко — большой игрок для РПЛ»
13:01
«Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию
12:54
Европейский клуб нацелился на форварда «Спартака»
12:20
Камоцци оценил перспективы Соболева в Европе
12:14
Деменко — об отстранении Соболева: «Станкович поступил очень мудро»
11:22
Агент игрока «Галатасарая», которым интересуется «Спартак», заявил, что его клиент хочет остаться в клубе
11:16
Бояринцев считает, что у Соболева сожжены все мосты со «Спартаком»
10:51
Бояринцев высказался о работе Станковича в «Спартаке»
10:39
Защитник «Спартака» высказался о форме игрока «Зенита» Глушенкова
08 Августа
21:11
Власти Германии блокируют трансфер Кёна в «Спартак»
19:29
Ровно 10 лет назад Промес впервые перешёл в «Спартак»
18:24
Смородская: «Соболев останется в «Спартаке»
17:32
Трансфер Кёна в «Спартак» на грани срыва
17:25
«Соболеву надо разобраться в себе» — Рианчо
16:58
«Спартак» не там ищет игроков» — Жирков 1
16:45
Литвинов: Обидно, что «Спартак» потерял Глушенкова
16:30
Актюркоглу продолжит карьеру в «Спартаке»
16:22
Соболев потратил полмиллиона рублей на Dota 2 1
16:18
Булыкин назвал возможную причину прогресса Угальде в «Спартаке»
16:15
Алексей Попов: «У Соболева с головой не в порядке»
15:50
Бушманов: «Видно, какой футбол хочет поставить Станкович»
15:16
Любительский клуб готов пригласить Соболева
14:51
Хавбек «Спартака» Барко сравнил РПЛ с МЛС
14:42
«Спартак» договорился с Актюркоглу
14:33
Тренера «Спартака» Станковича наказали рублём
14:21
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
14:19
«Спартак» получил предложение по легионеру
14:12
«Спартак» хочет купить опорника за 8 млн евро
14:05
Инсайдер: «Абаскаль думал, что Джикия плохо влияет на Соболева»
13:32
«Спартак» не продаст Медину – агент
12:31
Бесплатная ставка и прогноз на матч Спартак – Ахмат чемпионата России – 11 августа 2024
10:44
Кокорин в соцсетях вступил в перепалку с женой футболиста «Спартака»
07 Августа
21:30
Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит»
17:30
Лепёхин: «Спартаку» будет тяжело конкурировать с «Зенитом»
17:22
Актюркоглу может зарабатывать в «Спартаке» 6,5 млн евро в год
17:10
Шалимов: «Угальде играет лучше Соболева»
16:39
Хенкенс: «Не удивлён, что Угальде много забивает»
16:14
Бубнов ответил, влияет ли на игру «Спартака» отсутствие Промеса и Соболева
15:28
Агент: «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Актюркоглу
15:11
Кён не хочет в «Спартак»
14:43
Четвертьфиналист Евро-2024 готов перейти в «Спартак»
14:35
«Спартак» купил Кёна — источник 1
13:54
Карпов — о Соболеве: «Лукойлу» важно показать, что со «Спартаком» так поступать нельзя»
13:45
«Спартак» готов отстранить Соболева до 2026 года
13:34
«Спартак» предложил 20 млн евро за двух игроков «Галатасарая»
13:28
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро 4
13:18
«Спартак» установил ценник на Соболева — «Зенит» пока платить не готов 1
13:12
Раскрыт срок контракта Амарала со «Спартаком»
13:02
Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» 1
12:55
Игнатов и Дуарте вернулись к тренировкам
12:19
Даниил Денисов: Теории стали короче, но их приличное количество
12:08
Даниил Денисов: «Николсон получит своё время»
10:27
Бывший российский футболист считает, что «Спартак» переплатил за Барко
06 Августа
20:46
Денисов: «Спартак» будет стремиться стать командой-династией, как было при Романцеве
20:20
Даниил Денисов: «Болельщики гонят «Спартак» вперёд»
20:09
Гладилин дал совет отстранённому Соболеву 1
19:46
Гладилин — о голах Угальде: «Это заслуга Станковича»
19:38
Экс-капитан «Спартака» высказался об отстранении Соболева клубом
18:33
Песьяков высказался о возможном чемпионстве «Спартака»
18:27
Ромащенко: Барко вывел игру «Спартака» на новый уровень
18:13
Стало известно, сколько на самом деле «Спартак» предложил «Галатасараю» за Кёна
17:48
Колосков ответил, можно ли считать «Спартак» претендентом на чемпионство
17:26
Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку»
16:19
Никита Чернов рассказал, с кем можно сравнить стандарты Барко
16:11
Никита Чернов: Надеюсь, что после ПАОКа Чалов перейдёт в более сильную лигу
15:25
«Ахмат» объявил о покупке нападающего сборной Казахстана
14:36
Литвинов: Соболев не говорил, что хочет в «Зенит»
14:30
Литвинов ответил, может ли «Спартак» обратно принять Соболева
14:22
Бонгонда: «Если мы проиграем один матч, то это может сбить наш курс»
10:37
Бонгонда высказался о слухах про «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Спартак» получил предложение по легионеру «Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны» Осимхен выбрал себе новый клуб Сборную Англии может возглавить звёздный тренер – названо имя «Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» Стал известен игровой номер Ольмо в «Барселоне»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?»
Спортивные новости
Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото МОК принял важное решение по России На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
11.08.24 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
1.75 3.75 4.30
Видео
11.08.24 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Ахмат Ахмат
1.65 3.90 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Августа
13:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» победил благодаря Латышонку» — Дьяков
13:31 · Россия. Премьер-лига
Мансилья — о Барко: «В чемпионат России приехала большая звезда»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Круговой выделил свои самые сильные футбольные качества
13:17 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Чувствую, что составлю конкуренцию Глушенкову»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Роше наложили четыре шва после удара Сперцяна
12:56 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «После гола «Зенит» стал осторожничать»
12:22 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев повторил достижение Игнашевича
12:09 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что «Зенит» выиграл у «Динамо» благодаря удаче эксклюзив
11:55 · Россия. Премьер-лига
Вратарь махачкалинского «Динамо» - о Сафонове и Худякове: «Всё будет зависеть от самих ребят» эксклюзив
11:38 · Россия. Премьер-лига
Хомуха рассказал, что стало ключевым моментом в поражении для ЦСКА эксклюзив
11:38 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «Краснодар» - хорошая команда»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко назвал победителя матча «Спартак» - «Ахмат»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал итоговый счёт матча «Спартак» - «Ахмат» 1
10:44 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Ненахов назвал причину, по которой «Локомотива» много забивает на старте сезона эксклюзив
09:55 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма предложения по Дркушичу со стороны «Осасуны»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Краснодар» немного отошёл от своей комбинационной игры»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Лунёв - о пенальти: «Железобетон»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Вот вам трансферная политика «Зенита» - один забил, другой отбил»
09:09 · Россия. Премьер-лига
Тормена: «Победный гол - особенное чувство»
03:53 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Нгамале совершил грубую ошибку»
03:35 · Россия. Премьер-лига
​Дркушич выбрал «Зенит»
03:25 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» уже никто не нужен»
01:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Латышонок не дал «Динамо» увезти ничью»
10 Августа
23:54 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Спартак» готов сгнобить Соболева на лавке» 1
Все новости
Рекомендуем