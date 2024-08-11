Круговой выделил свои самые сильные футбольные качества

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о своих сильных сторонах.

«Мои самые сильные футбольные качества? Наверное, назову скорость и видение поля», — приводит слова Кругового Legalbet.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счет две голевые передачи.

На данный момент ЦСКА находится на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке семь очков.

В следующем туре подопечные Марко Николича примут на своем поле «Локомотив». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.