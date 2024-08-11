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Тюкавин: «Чувствую, что составлю конкуренцию Глушенкову»

11 Августа 2024 • 13:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
17.08 17:00

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

По мнению Тюкавина, если Глушенков будет держать высокую планку на протяжении всего сезона, то станет лучшим игроком РПЛ.

«Но я чувствую в себе силы составить конкуренцию Глушенкову. Постараюсь приложить для этого максимум усилий», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне MVP Российской премьер-лиги был признан Тюкавин.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Глушенков забил уже семь голов в четырех сыгранных матчах, а у Тюкавина пока только один мяч на таком же отрезке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Максим Глушенков Константин Тюкавин ещё теги

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