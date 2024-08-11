Роше наложили четыре шва после удара Сперцяна

Стало известно состояние бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Напомним, в игре четвертого тура Российской премьер-лиги Роша получил травму после контакта с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«У Виллиана опух голеностоп после вчерашнего удара. Ему пришлось наложить четыре шва. Предполагается, что ничего серьезного нет, но будут проведены дополнительные тесты», — сообщил источник изданию «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Краснодаром» и ЦСКА завершилась поражением «армейцев» со счетом 1:2.

В следующем туре РПЛ столичный клуб примет на своем поле «Локомотив».

Сперцян извинился перед Рошей

