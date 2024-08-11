​Игнатьев: «После гола «Зенит» стал осторожничать»

В российском футболе проходят матчи четвёртого тура, питерский «Зенит» с минимальным преимуществом обыграл московское «Динамо», забив лишь один гол. Известный отечественный специалист Борис Игнатьев считает, что команда Сергея Семака побаивалась оппонента и вполне могла растерять очки из-за своего подхода к делу после забитого мяча:

- Гол Глушенкова изменил ситуацию на поле. «Зенит» стал больше посматривать в сторону своих ворот. Гости завладели территорией, чаще были у ворот «Зенита». Вот такое отношение к игре сослужило плохую службу «Зениту». В такой ситуации рано или поздно допустишь ошибку, - цитирует слова Игнатьева «Чемпионат».

В следующем туре российской Премьер-лиги питерский клуб сыграет с «Химками».