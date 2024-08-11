​Дивеев повторил достижение Игнашевича

В российском футболе проходят матчи четвёртого тура, ЦСКА встречался с «Краснодаром» и потерпел поражение со счётом 1:2. Тем не менее, именно в этом матче автор гола армейцев, Игорь Дивеев, сумел повторить достижение Сергея Игнашевича.

Дело в том, что за первые четыре тура Дивеев забил уже четырежды, тем самым, повторив клубный рекорд по забитым за сезон мячам в составе ЦСКА для центральных защитников. Доселе это достижение принадлежало Сергею Игнашевичу.

В следующем туре российского чемпионата ЦСКА предстоит сыграть с московским «Локомотивом». Это случится 18 августа.