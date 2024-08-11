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Деменко считает, что «Зенит» выиграл у «Динамо» благодаря удаче эксклюзив

11 Августа 2024 • 12:09 Комментировать
Зенит
1:0
Динамо Москва

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матчах «Краснодар» - ЦСКА и «Зенит» - «Динамо».

- «Краснодар» выиграл у ЦСКА по делу?

- Удача в концовке ему сопутствовала. А так в таких погодных условиях «быки» молодцы, что смогли дожать гостей. Понятно, что переезд и жара сказались на «армейцах», и мы увидели более-менее внятную их игру только во втором тайме.  

- То, что Дивеев – главный бомбардир команды, удивляет?

- Он всегда находится в таких точках, где случаются отскоки, другие моменты. После забитых мячей он максимально пытается быть около ворот.

- Как оцените эпизод с травмой Роши?

- Это однозначно нарушение. Не знаю, тянуло оно на красную карточку или желтую, но фол был очевидным.

- Есть ощущение, что «Краснодар» после этой победы обретет себя?

- Футболисты тоже выразили надежду, что эта победа придаст им уверенности внутри, что они могут обыгрывать сильного соперника. Но после кубковой победы «быков» над ЦСКА мы этого не увидели. Возможно, сейчас что-то поменяется. По крайней мере, «Краснодар» показал интересную игру. Это уже хорошо.   

- Обидно, что «Динамо» не смогло набрать очки в матче с «Зенитом»?

- Есть такой момент. Все-таки был шанс сравнять счет с пенальти. Многие сейчас пишут, зачем к точке пошел Нгамалё. Даже тренер этого не понял. В итоге динамовец не забил. Но в целом гости неплохо выглядели в Питере. А «Зениту» сопутствовала удача. Забей «Динамо» мяч, была бы ничья, и интрига обострилась бы.

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- Глушенков так и будет забивать в каждом матче?

- Это приятно. Пусть дальше забивает. Он выискивает свои моменты. Результативность у него потрясающая. Прошло всего четыре тура, а человек забил семь мячей. Такому показателю может позавидовать любой нападающий. Я верю, что он и дальше будет забивать, что у него есть уверенность в себе. Мне приятно, что российский футболист так хорошо себя зарекомендовал.

- Можно говорить о том, что «Динамо» показало свою способность бороться с «Зенитом» за золото?

- Конечно. Гости ничем не уступали, хорошо играли. Личка подготовил интересную команду. Были моменты, плюс команда хорошо оборонялась. Понятно, что «Зенит» лучше по составу, по потенциалу. Но сейчас Вендел получил повреждение. Сезон длинный, он будет тяжелым. Соперники будут сопротивляться, и кто-то все равно сотворит сенсацию и обыграет «Зенит».

Елена Григорьевская

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