Футбольный эксперт Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матчах «Краснодар» - ЦСКА и «Зенит» - «Динамо».

- «Краснодар» победил по делу или «армейцы» наиграли на очки?

- Результат получился закономерным, потому что с такой самоотдачей, с которой играли хозяева, они заслуживали победу. А для ЦСКА ключевым моментом стала травма Роши. Вместо него вышел молодой игрок, который начал действовать с ошибками.

- От ЦСКА ожидали большего в этой игре, учитывая невнятный старт «Краснодара»?

- В матче на Кубок южане обыграли ЦСКА, поэтому я не стал бы говорить, что «Краснодар» значительно слабее «армейцев». Три неудачных матча, которые до этого провели «быки», говорили о том, что они приложат максимум усилий, чтобы победить.

- На данный момент Дивеев является главным бомбардиром ЦСКА. Это удивляет?

- У него очень хорошая антропометрия. Сейчас наступил такой период, что ему везет при стандартных положениях. Поэтому он хорошо их использует.

- Игроки группы атаки ЦСКА разочаровывают в начале сезона?

- Ни про кого из них нельзя сказать, что это футболисты, которые определяют игру команды в атаке. Поэтому из них даже выделить некого. Любой команде пошло бы в минус, если бы игроки нападения слабо выглядели, а лучшим бомбардиром являлся защитник. Это о многом говорит.

- Если говорить о матче «Зенита» с «Динамо», как вам игра? Были ли шансы у москвичей набрать очки?

- Питерцы выглядели хорошо в этой игре, но шансы у гостей были. Особенно если вспомнить незабитый пенальти в конце матча. Думаю, если бы этот гол состоялся, то матч завершился бы вничью.

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- Пенальти бил Нгамалё, который давно этого не делал. Это вызывает удивление?

- Одиннадцатиметровый должен был бить лучший бомбардир команды. Нужно было реализовывать эту возможность.

- Глушенков так и будет забивать в каждом матче?

- Это та же история, что сейчас у Дивеева. Такой период, когда все получается. Максим играет на кураже, поэтому и показывает столь результативную игру в атаке.

- То есть, кураж закончится и результативность пропадет?

- «Динамо» показало, что с «Зенитом» можно бороться и играть на равных. Только необходимо реализовывать моменты, которые создаются.

- Верите, что «Динамо» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство, все-таки матч проигран основному конкуренту?

- Сейчас преждевременно говорить об этом, поскольку сыграно всего четыре тура. После десяти матчей уже можно подводить предварительные итоги. А так понятно, что фаворитом чемпионской гонки является «Зенит».

Елена Григорьевская