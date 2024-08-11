​Тарханов: «Краснодар» - хорошая команда»

В российском футболе проходят матчи четвёртого тура, ЦСКА встречался с «Краснодаром» и потерпел поражение со счётом 1:2. Известный отечественный специалист Александр Тарханов прокомментировал события прошедшего матча, он дал понять, что не удивлён итоговым результатом игры.

- «Краснодар» имел преимущество по владению мячом и по созданным моментам. «Краснодар» — это хорошая команда, которая играла дома, - цитирует слова Тарханова «Чемпионат».

В следующем туре российского чемпионата «Краснодар» сыграет с нижегородским «Пари НН». Это случится восемнадцатого августа.