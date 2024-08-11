Павлюченко назвал победителя матча «Спартак» - «Ахмат»

«Не жду легкой игры для «Спартака». Но все же больше верю в его успех. Команда Станковича сильнее и три очка достанутся ей. Ставлю на победу «Спартака» и тотал меньше 3.5 голов», - передает слова Павлюченко «Всёпроспорт».