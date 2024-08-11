Павлюченко назвал победителя матча «Спартак» - «Ахмат»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями о матче между «красно-белыми» и грозненским «Ахматом» в рамках четвертого тура Премьер-лиги.
«Не жду легкой игры для «Спартака». Но все же больше верю в его успех. Команда Станковича сильнее и три очка достанутся ей. Ставлю на победу «Спартака» и тотал меньше 3.5 голов», - передает слова Павлюченко «Всёпроспорт».
Матч «Спартака» против «Ахмата» состоится на московском стадионе «Лукойл Арена» в воскресенье, 11 августа. Начало встречи запланировано в 20:00 по местному времени.
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