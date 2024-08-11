Бубнов назвал итоговый счёт матча «Спартак» - «Ахмат»

В рамках четвертого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.
«3:1. «Спартак» тут фаворит: дома играют, нашли свою игру, создают много моментов, оборона стабилизировалась, да и в атаке команда прибавила. Думаю, что и дальше будут прибавлять», - передает слова Бубнова Sportbox.
Матч «Спартак» - «Ахмат» состоится на стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru
Бан пользователя