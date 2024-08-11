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Мусаев — ошибка Галицкого: «Краснодару» нужны перемены

11 Августа 2024 • 10:46 Комментировать

«Краснодар» повторил свой худший старт в истории, набрав всего три очка в первых трёх турах Российской премьер-лиги. Только победа над ЦСКА в четвёртом туре немного скрасила впечатление о команде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, какие изменения нужны команде.

Старт сезона 

«Краснодар» Мусаева начал новый сезон матчем за Суперкубок России против «Зенита». На фоне мощной команды Сергея Семака «быки» смотрелись потерянными и ожидаемо проиграли со счётом 2:4.

По итогам четырёх стартовых матчей Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал шесть очков, завершив три игры вничью и одержал одну победу. Стоит признать, что соперники у кубанской команды были не самые мощные, поэтому никто бы не удивился уже четырём победам «Краснодара». Однако клуб разошёлся миром с «Ахматом», махачкалинским «Динамо» и «Факелом». Лишь в четвёртом туре команда Мусаева смогла нащупать слабые зоны у ЦСКА и вырвать победу со счётом 2:1. Но от этого легче не становится. В прошлом сезоне мы ждали от «Краснодара» чемпионства, а в этом?

Три ничьи и одна победа

Если мы берём старт «Краснодара» в Российской премьер-лиге, то тут всё плохо не только по результатам, но и по игре. За четыре матча подопечные Мусаева забили всего три мяч в ворота «Ахмата» (1) и ЦСКА (2), а распечатать счёт в играх с «Динамо» Мх и «Факелом» не удалось. Более того, «быки» могли проиграть в этих встречах, если бы соперники были чуть удачливее.

Если в матче с «Ахматом» ещё можно всё спихнуть на плохую реализацию «Краснодара», то в играх с «Динамо» и «Факелом» моментов практически не было.

Четвёртый тур против ЦСКА стал исключением из правил. «Краснодар» и выиграть смог, и забить не один мяч впервые в сезоне. Но тут скорее ошибки «армейцев» привели к такому результату, а не яркая игра «быков».

Мусаева пора менять?

В марте текущего года Мусаев был призван спасти падающий «Краснодар» в борьбе за чемпионство, однако ситуация только усугубилась. Конечно, по итогам сезона «быки» стали вторыми, но здесь они должны сказать спасибо «Зениту» и московскому «Динамо», которые сделали огромное количество подарков «Краснодару».

Неудачный конец сезона по качеству игры можно оправдать тем, что у Мусаева не было времени на перестройку команды. Однако текущим летом тренер провёл полноценные сборы, поэтому теперь с него можно требовать по полной программе. Наверное, после трёх туров всё же рано увольнять тренера, но если в ближайших матчах ситуация не изменится, то «Краснодару» нужно будет расстаться с Мусаевым, чтобы сохранить шансы хотя бы на борьбу за медали.

Почему Мусаев может остаться до зимы

Если «Краснодар» не будет побеждать в ближайших матчах, то единственная причина, по которой Мусаев может остаться хотя бы до конца первой части сезона — это Сергей Галицкий. Именно владелец «быков» уволил в марте Владимира Ивича после вылета команды из Кубка и провального старта во второй части, и именно Галицкий был инициатором приглашения Мусаева. Сейчас он просто не может уволить тренера, ведь тогда придётся признать собственную ошибку. При этом Мусаев всё же вряд ли сохранит свой пост, если «Краснодар» к зиме потеряет шансы на золото.

Дмитрий Миляев


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Краснодар РПЛ Мурад Мусаев ещё теги
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