Сёмин прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от поединка четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Динамо».
«Я не увидел, чтобы «Зенит» был на голову сильнее «Динамо». Совершенно равный матч. Приблизительно равные шансы были. И этот матч был очень качественным, на мой взгляд», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что поединок «Зенита» и «Динамо» состоялся на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 10 августа. Встреча завершилась минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Максим Глушенков.
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