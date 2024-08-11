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Вратарь махачкалинского «Динамо» - о Сафонове и Худякове: «Всё будет зависеть от самих ребят» эксклюзив

11 Августа 2024 • 11:55 Комментировать

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, кто является для него лучшим голкипером РПЛ.

- Наверняка следите за развитием карьеры ваших коллег по амплуа Сафонова и Худякова, которые уехали выступать за границу?

- Думаю, что пристальное внимание сейчас приковано только к Сафонову. Но я очень рад и за Худякова. Надеюсь, у него будет возможность оправдать свои перспективы и стать топовым голкипером. То же могу сказать и про Матвея. Он и на уровне РПЛ был топом. Надеюсь, его уровень позволит ему уверенно выступать и в Европе.

- У кого из них больше шансов стать первым номером в своем клубе?

- В любой новой команде всегда сложно завоевать место в воротах. Но все будет зависеть от самих ребят: как они будут работать и выкладываться. Хотя тут и дело случая тоже.

- Следили за их дебютом в новых клубах?

- Посмотреть в прямом эфире не удалось, поэтому позже пересматривал моменты с их участием.

- Кто для вас лучший российский вратарь на данный момент?

- Акинфеев. Он всегда номер один. Можно сказать, что он мой кумир.

- А из иностранных голкиперов чья игра больше нравится?

- Не могу сказать, что я ровнялся на кого-то конкретно, но когда Нойер был лучшим вратарем мира, он мне импонировал. Я следил за ним. Меня привлекал его стиль игры. Это очень смелый, агрессивный голкипер, но в то же время хладнокровный и невероятно спокойный. Нойер вывел вратарское мастерство на новый уровень. Он не был похож на голкипера, скорее, на одиннадцатого полевого игрока.  

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Матвей Сафонов Даниил Худяков Давид Волк ещё теги
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