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Ненахов назвал причину, по которой «Локомотива» много забивает на старте сезона эксклюзив

11 Августа 2024 • 10:16 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Динамо Махачкала

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над махачкалинском «Динамо».

- Как оцениваете матч против дебютанта Премьер-лиги, махачкалинского «Динамо»?

- Это хорошая команда. Ребята неплохо играли, молодицы. Матч получился совсем не легким для нас. Особенно начало второго тайма тяжело далось. Но мы перетерпели и победили.

- «Локомотив» - сейчас самый результативный клуб в РПЛ после «Зенита». С чем это связано?

- В первом туре мы не забили много моментов. Возможно, нам это возвращается.

- Молодежь здорово выглядит. Батраков отдал очередную голевую передачу. Как оцените игру молодых ребят?

- Парни - молодцы. Мы, как старшие ребята, их поддерживаем, стараемся помогать, как можем в моральном плане. Надеюсь, они и дальше будут прогрессировать.

- Не вскружит ли ребятам голову такой успех? Не будет звездной болезни у того же Батракова, который после матча отказался от общения с прессой? Ведь все его сейчас хвалят.

- Нет-нет. Это точно не про Лёшу. Думаю, он сильно устал, потому что игра была тяжелая, вот и не вышел поговорить. А так у нас есть Баринов, другие ребята старшего возраста. Мы ему помогаем, в том числе, чтобы у него не было звездной болезни.

- Следующий матч с ЦСКА. Следите за этой командой?

- Сначала у нас будет кубковая встреча с «Оренбургом».  Сейчас думает только о ней. Это такой же важный матч для нас.  

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- Как оцените старт сезона?

- Думаю, оценки можно давать чуть позже, когда команды уйдут на перерыв в связи с матчами сборной.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов

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