Названа сумма предложения по Дркушичу со стороны «Осасуны»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич, вероятно, сменит клуб уже в ближайшие дни. Игрок сборной Словении может пойти на повышение, имея варианты продолжения карьеры как в Премьер-лиги, так и в испанском чемпионате. Помимо «Зенита» и «Локомотива» на него претендует также «Осасуна». По данным «

», клуб из Памплоны предложил за игрока четыре миллиона евро без учета бонусов.

Считается, что Дркушич подпишет контракт с «Зенитом» на четыре сезона, но ближайший год проведет в «Црвене Звезде» на правах аренды. Трансферная стоимость Дркушича оценивается в три с половиной миллиона евро. Напомним, что по итогам прошлого чемпионата «Сочи» вылетел в Мелбет-Первой лигу.