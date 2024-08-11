Сёмин: «Краснодар» немного отошёл от своей комбинационной игры»

Легендарный тренер Юрий Сёмин поделился наблюдением о стиле игры «Краснодара». В субботу «быки» переиграли ЦСКА (2:1), забив по голу в компенсированное время каждого тайма. Этот успех стал первым для южан в этом сезоне после трех ничейных результатов кряду.

- «Краснодар» ещё наберёт. У них есть игроки: они хорошего уровня. «Краснодар» немного отошёл от своей комбинационной игры. Сейчас много силовых действий, - приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Экс-тренер добавил, что матч «Краснодар» - ЦСКА запомнился ему обилием борьбы, хотя обе команды умеют играть в комбинационный футбол.