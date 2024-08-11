Лунёв - о пенальти: «Железобетон»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв высказался о главных событиях матча четвёртого тура Премьер-лиги против «Зенита» (0:1). Голкипер отметил, что голевая атака противника получилась необычной: «Неожиданно было, что Макс Глушенков сыграл в подкате», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Также у Лунёва нет сомнений в правильности назначения пенальти в ворота противника в самой концовке главного матча тура. «Железобетон», - так отреагировал кипер «Динамо» на вопрос об 11-метровом.

Напомним, что Глушенков открыл счет во втором тайме игры, а Николя Нгамалё не реализовал пенальти в концовке, удар парировал Евгений Латышонок.