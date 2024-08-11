Погребняк: «Вот вам трансферная политика «Зенита» - один забил, другой отбил»

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк оценил победу бывшей команды над «Динамо» (2:1) в матче четвёртого тура Премьер-лиги.

«У Глушенкова удивительная статистика. Но я бы отметил еще и Латышонка. Вот вам трансферная политика «Зенита». Один забил, другой отбил», - цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Ветеран уверен, что команду Сергея Семака никто не сможет остановить, особенно на ее поле. Тем не менее, говорить о чемпионстве Погребняк не хочет, так как «Зениту» еще предстоит показать себя на фоне, например, «Спартака» и ЦСКА.

Напомним, что по итогам туре «Зенит» с 12 очками вышел на чистое первое место. Чемпионы исключительно побеждают в текущем сезоне.