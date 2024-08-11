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Тормена: «Победный гол - особенное чувство»

11 Августа 2024 • 09:09 Комментировать
Краснодар
2:1
ЦСКА Москва

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил свои эмоции после матча с ЦСКА (2:1), в котором он забил поздний гол, ставший в итоге победным.

— Конечно, это особенное чувство, но самое главное было — помочь команде, - приводит слова игрока «Матч ТВ».

Также Тормена добавил, что выход на поле в середине первого тайма вместо Кайо его не смутил, ведь всегда нужно быть готовым выйти на замену. Также защитник поздравил Жоау Батчи с наградой лучшему игроку матча и добавил, что не имеет никаких возражений по поводу того, что лучшим выбрали не его.

Напомним, что вчера «Краснодар» одержал первую победу в текущем сезоне.

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