Тормена: «Победный гол - особенное чувство»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил свои эмоции после матча с ЦСКА (2:1), в котором он забил поздний гол, ставший в итоге победным.

— Конечно, это особенное чувство, но самое главное было — помочь команде, - приводит слова игрока «Матч ТВ».

Также Тормена добавил, что выход на поле в середине первого тайма вместо Кайо его не смутил, ведь всегда нужно быть готовым выйти на замену. Также защитник поздравил Жоау Батчи с наградой лучшему игроку матча и добавил, что не имеет никаких возражений по поводу того, что лучшим выбрали не его.

Напомним, что вчера «Краснодар» одержал первую победу в текущем сезоне.