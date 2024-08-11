​Пономарёв: «Нгамале совершил грубую ошибку»

Центральным матчем четвёртого тура российского чемпионата стала встреча питерского «Зенита» и московского «Динамо». Питерцы выиграли с минимальным счётом, подтвердив свой статус лидера и фаворита чемпионата, но у бело-голубых был отличный шанс сравнять счёт.

Но нападающий Николя Нгамале бездарно исполнил пенальти и упустил представившуюся возможность. Его раскритиковал ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв:

- Нгамале на очень удобной для вратаря высоте пробил. Он совершил грубую ошибку при пробитии пенальти. Просто безобразно пробил, - заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Пономарёв.