​Дркушич выбрал «Зенит»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич будет выступать в составе питерского «Зенита». О том, что он сделал такой выбор, сообщает «Чемпионат».

Есть и некоторые подробности будущего соглашения - оно будет подписано сроком на четыре года, но любопытно, что сперва «Зенит» отдаст его в аренду сербской «Црвене Звезде», которая попробует пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. Что неудивительно, учитывая общего спонсора клуба, компанию «Газпром».

Напомним, что нынешний клуб Дркушича, «Сочи», по итогам прошлого сезона лишился прописки в высшей лиге российского футбола.