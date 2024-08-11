Гладилин: «Спартаку» уже никто не нужен»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что московскому клубу уже не стоит заниматься покупками игроков, а разобраться с теми, что есть. В межсезонье в «Спартаке» сменился главный тренер, место Гильермо Абаскаля занял сербский специалист Деян Станкович.

- Этим летом больше никого уже покупать не нужно. В обойме сейчас, наверное, около двадцати пяти футболистов. В таком случае кто-то из них всегда будет без игровой практики, - цитирует слова Гладилина «РБ Спорт».

В четвёртом туре российского чемпионата московскому «Спартаку» предстоит сыграть с «Ахматом».