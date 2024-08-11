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«Спартак» – «Ахмат»: Возможные стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

11 Августа 2024 • 09:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.42 X 5.10 2 7.50
Через 10 ч. 21 мин.

В четвёртом туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет дома против грозненского «Ахмата». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Чернов, Денисов, Мартинс, Пруцев, Маркиньос, Барко, Бонгонда, Угальде.

«Ахмат»: Шелия, Богосовац, Жиров, Гандри, Тодорович, Адамов, Камило, Швец, Бериша, Агаларов, Ковачев.

Предположим, что Деян Станкович проведёт ротацию и не выпустит в стартовом составе заслуженно критикуемых в последнее время Даниила Хлусевича, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.

Также ротация весьма возможна у «Ахмата», потерпевшего в минувшем туре сокрушительное поражение в родных стенах от «Локомотива» (0:5). «Спартак» же в третьем туре разобрался с «Крыльями Советов» (3:0).

Что касается травмированных, то в стане «Ахмата» повреждения у Лукаса Ловата и Евгения Харина. У «Спартака» под вопросом Алексис Дуарте, Михаил Игнатов и Роман Зобнин, в опале Александр Соболев.

Матч «Спартак» – «Ахмат» пройдёт сегодня, 5 августа. Начало – в 20:00. Место проведения встречи – «Лукойл Арена». За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции от LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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