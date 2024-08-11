Булыкин: «Латышонок не дал «Динамо» увезти ничью»

В российском футболе проходят матчи четвёртого тура РПЛ, московское «Динамо» бросило вызов питерскому «Зениту», но проиграло. Как считает бывший нападающий российской сборной Дмитрий Булыкин, у динамовцев были шансы на ничью, но их лишил надежд главный арбитр матча.

- «Зенит» изначально был фаворитом в этом матче, но «Динамо» вполне могло бы увезти из Петербурга ничью, и был бы тогда для него хороший вариант. Но Латышонок не позволил это сделать, - цитирует слова Булыкина Rusfootball.info.

В следующем туре московскому «Динамо» предстоит сыграть с самарскими «Крыльями Советов».