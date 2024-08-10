Салихова: «Спартак» готов сгнобить Соболева на лавке»

Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о трансферных решениях «красно-белых».

Салихова призналась, что ей нравится работа ЦСКА, который всегда вовремя отпускает своих футболистов, не заставляя играть их за большие деньги.

«Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу: «сам не ам и другим не дам». Соболев — это первая ласточка», — заявила Салихова «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 27-летний форвард отстранен от тренировок с основной командой «Спартака» из-за желания уйти в «Зенит».

Действующий контракт Соболева с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.