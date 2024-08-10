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Салихова: «Спартак» готов сгнобить Соболева на лавке»

10 Августа 2024 • 23:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.43 X 4.80 2 6.80
Через 18 ч. 43 мин.

Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о трансферных решениях «красно-белых».

Салихова призналась, что ей нравится работа ЦСКА, который всегда вовремя отпускает своих футболистов, не заставляя играть их за большие деньги.

«Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу: «сам не ам и другим не дам». Соболев — это первая ласточка», — заявила Салихова «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 27-летний форвард отстранен от тренировок с основной командой «Спартака» из-за желания уйти в «Зенит».

Действующий контракт Соболева с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

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Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Соболев Зарема Салихова ещё теги

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