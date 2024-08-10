Сперцян извинился перед Рошей

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

В конце первого тайма хавбек «Краснодара» попал в голеностоп бразильцу, после чего тот не смог продолжить игру.

«Я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Футболист признался, что после просмотра повтора подумал, что его должны были удалить за фол на Роше.

Встреча четвертого тура чемпионата России завершилась победой «Краснодара» над ЦСКА со счетом 2:1.

В следующем туре «быки» примут «Пари НН». Встреча между командами пройдет 18 августа.