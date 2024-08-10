Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян извинился перед Рошей

10 Августа 2024 • 23:45 Комментировать
Краснодар
2:1
ЦСКА Москва

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

В конце первого тайма хавбек «Краснодара» попал в голеностоп бразильцу, после чего тот не смог продолжить игру.

«Я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Желаю, чтобы он как можно скорее выздоровел», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Футболист признался, что после просмотра повтора подумал, что его должны были удалить за фол на Роше.

Встреча четвертого тура чемпионата России завершилась победой «Краснодара» над ЦСКА со счетом 2:1.

В следующем туре «быки» примут «Пари НН». Встреча между командами пройдет 18 августа.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Виллиан Роша Эдуард Сперцян ещё теги

Новости по матчу

10 Августа
23:45
Сперцян извинился перед Рошей
22:40
Мусаев: «Арбитру нельзя так ошибаться»
22:36
Щербаченко: «ЦСКА нужно не судиться с Федотовым, а вернуть его»
22:34
Батчи: «В течение четырёх игр пытались и выкладывались на все 100%, чтобы добиться победы»
22:21
Из-за кого ЦСКА проиграл в Краснодаре: три худших игрока матча против «быков»
22:08
ЦСКА 7 лет не может выиграть у «Краснодара» в гостях
22:04
«Краснодар» наконец победил – в компенсированное время «быки» дожали ЦСКА 2
21:49
Дивеев продлил свою голевую серию до трёх матчей
21:40
Дивеев сравнял счёт в матче ЦСКА против «Краснодара»
21:17
Защитник ЦСКА Роша получил травму в игре с «Краснодаром»
20:59
«Краснодар» повёл в матче с ЦСКА, забив на 45-й минуте
20:37
«Краснодар» потерял защитника в матче с ЦСКА
20:00
«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 10
19:48
Николич: «До этого момента не знал, что у ЦСКА здесь такая плохая статистика»
19:41
Мусаев объяснил отсутствие Кордобы, Черникова и Тормены
19:00
«Краснодар» и ЦСКА озвучили составы на очную битву
18:37
Форвард «Краснодара» Кордоба пропустит матч с ЦСКА
15:13
Гришин: «Краснодар» сейчас как раненый зверь»
13:00
Кордоба рискует пропустить ближайшие матчи «Краснодара»
11:41
Алдонин: «Если ЦСКА победит, то изменения в тренерском штабе «Краснодара» возможны»
10:50
«Краснодар» – ЦСКА: Вероятные стартовые составы на матч чемпионата России
10:37
Григорян: «При Николиче ЦСКА стал более контратакующей командой»
02:19
Краснодар - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Августа
19:53
Кирьяков: Мусаев понимает, что его будущее в «Краснодаре» зависит от матча с ЦСКА
18:55
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА РПЛ — 10 августа 2024
18:30
Смородская — о перспективах ЦСКА: «Николич — не волшебник»
18:21
Смородская: «Я фанатка Николича»
18:21
Пономарёв: «Гайч – какой-то Буратино»
18:14
Булыкин: «Краснодар» и дальше будет падать вниз»
17:44
Борис Игнатьев дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
15:56
Мостовой дал прогноз на результат матча «Краснодар» - ЦСКА
13:34
В Турции подтвердили интерес к игроку ЦСКА
10:21
Деменко: «Для Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом»
08 Августа
22:31
Качественная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА чемпионата России — 10 августа 2024
20:30
Стало известно, в какой европейский чемпионат может уехать Помазун
18:44
Фильцов назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
18:15
Агент Языджи отреагировал на информацию об интересе «Краснодара»
17:50
Жирков не видит в ЦСКА конкурента «Зенита»
17:42
«Краснодар» хотел подписать Языджи
15:09
Бурлак: «Мусаев — один из первых кандидатов на увольнение»
14:41
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — ЦСКА — 10 августа 2024
14:21
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
07 Августа
22:07
Канчельскис высказался о возможном переходе Сперцяна в «Наполи»
19:51
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар – ЦСКА чемпионата России – 10 августа 2024
18:11
Габулов рассказал, при каком условии ЦСКА может бороться за чемпионство
16:40
Акинфеев: «Без Газзаева не было бы нас»
15:19
Дзагоев рассказал, считает ли Козлова самым талантливым игроком РПЛ
12:49
«Наполи» готов подписать Сперцяна при одном условии 1
06 Августа
19:57
Сергей Овчинников: «Тороп сильнее Сафонова»
14:46
РФС отказал Федотову в иске к ЦСКА о выплате 200 миллионов рублей 2
14:03
Масалитин признался, что ему тревожно за оборону ЦСКА
05 Августа
19:33
Деменко предположил, в каком случае Галицкий уволит Мусаева
17:47
Березовский — о Сперцяне в «Лансе»: «Было бы неплохо»
04 Августа
22:53
Ещё один форвард может покинуть ЦСКА
20:52
Круговой — о матче с «Краснодаром»: «Нам нужно реабилитироваться за поражение в Кубке»
20:05
Круговой назвал уход Чалова потерей для ЦСКА
19:46
Наумов: «Для игры в Европе Мусаеву нужно поднять планку»
19:34
Наумов ответил, сможет ли Мусаев заменить Чалова в ЦСКА
19:20
Наумов назвал единственного конкурента «Зенита» за чемпионство
19:09
ЦСКА согласовал новый контракт с Рошей
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Спартак» получил предложение по легионеру Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны» «Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс Сборную Англии может возглавить звёздный тренер – названо имя Байер может сыграть в АПЛ «Манчестер Сити» выбрал замену Альваресу с ценником в 55 млн евро «Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию Европейский клуб нацелился на форварда «Спартака»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног
Спортивные новости
США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото МОК принял важное решение по России На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1
0
1.52 4.40 5.40
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Акрон Акрон
2
2
1.91 3.65 3.65
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
2.19 3.40 3.05
Видео
11.08.24 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
1.75 3.75 4.30
Видео
11.08.24 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Ахмат Ахмат
1.65 3.90 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Августа
01:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Латышонок не дал «Динамо» увезти ничью»
10 Августа
23:54 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Спартак» готов сгнобить Соболева на лавке»
23:45 · Россия. Премьер-лига
Сперцян извинился перед Рошей
23:29 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Я бы не сказал, что «Зенит» переиграл «Динамо»
23:28 · Россия. Премьер-лига
Мор: В матче «Спартак» - «Ахмат» голов и моментов будет немного
23:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит», «Локомотив» и «Осасуна»: у Дркушича три варианта слухи
23:11 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, собирается ли Дивеев догонять Глушенкова в гонке бомбардиров
22:46 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Тяжёлые перелёты, тяжёлое поле, тяжёлая погода, не совсем опытные игроки» 1
22:40 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Арбитру нельзя так ошибаться»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Батчи: «В течение четырёх игр пытались и выкладывались на все 100%, чтобы добиться победы»
22:14 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Спартак» может бросить вызов «Зениту» 1
22:08 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА 7 лет не может выиграть у «Краснодара» в гостях
21:52 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Зенит» непобедим»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Дивеев продлил свою голевую серию до трёх матчей
21:40 · Россия. Премьер-лига
Дивеев сравнял счёт в матче ЦСКА против «Краснодара»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Семак: «У Вендела серьёзная травма»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — о пенальти: Не знаю, почему подошёл бить другой человек 2
21:25 · Россия. Премьер-лига
​Наумов нахваливает Галактионова после победы «Локомотива» над «Динамо Махачкала»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Вратарь махачкалинского «Динамо» считает, что с ведущими клубами РПЛ можно набирать очки эксклюзив
21:21 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов раскрыл секрет высокой результативности «Локомотива» эксклюзив
21:19 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник махачкалинского «Динамо» оценил старт сезона эксклюзив
21:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Роша получил травму в игре с «Краснодаром»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник махачкалинского «Динамо» оценил уровень РПЛ эксклюзив
21:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» по делу обыграл «Аланию»
21:07 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» – третий клуб в истории РПЛ, начавший сезон с четырёх «сухих» побед
Все новости
Рекомендуем