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​Мостовой: «Я бы не сказал, что «Зенит» переиграл «Динамо»

10 Августа 2024 • 23:29 Комментировать

В российском чемпионате проходят матчи четвёртого тура, центральной встречей стала игра между питерским «Зенитом» и московским «Динамо». Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился своим мнением о прошедшем матче, он не считает, что питерцы, несмотря на победу, переиграли соперника.

- Сегодня была ключевая игра и я бы не сказал, что «Зенит» переиграл «Динамо», ближе даже к ничейному результату было. «Зенит» особенно проблем-то и не создавал бело-голубым. Удачная передача, удачливый Глушенков - и гол, - цитирует слова Мостового Rusfootball.info.

В следующем туре «Зениту» предстоит сыграть с «Химками».


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