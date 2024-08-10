​Мостовой: «Я бы не сказал, что «Зенит» переиграл «Динамо»

В российском чемпионате проходят матчи четвёртого тура, центральной встречей стала игра между питерским «Зенитом» и московским «Динамо». Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился своим мнением о прошедшем матче, он не считает, что питерцы, несмотря на победу, переиграли соперника.

- Сегодня была ключевая игра и я бы не сказал, что «Зенит» переиграл «Динамо», ближе даже к ничейному результату было. «Зенит» особенно проблем-то и не создавал бело-голубым. Удачная передача, удачливый Глушенков - и гол, - цитирует слова Мостового Rusfootball.info.

В следующем туре «Зениту» предстоит сыграть с «Химками».