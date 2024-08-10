Мор: В матче «Спартак» - «Ахмат» голов и моментов будет немного

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Ахматом».

По мнению Мора, «Спартак» пока строится, а «Ахмат» после крупного поражения может выдать серию из пяти побед. К тому же эксперт отметил, что в двух последних домашних матчах «Спартак» не забивал «Ахмату».

— «Спартак» практически ничего не мог создать у ворот «Ахмата». Поэтому я думаю, что в этом матче тоже и голов, и моментов будет немного, — приводит слова Мора «Рейтинг Букмекеров».

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет завтра, 11 августа. Начало поединка запланировано на 20:00 по столичному времени.