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«Зенит», «Локомотив» и «Осасуна»: у Дркушича три варианта слухи

10 Августа 2024 • 23:19 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич выбирает между тремя вариантами продолжения карьеры.

Как утверждает «РБ Спорт», российские клубы «Зенит» и «Локомотив», а также испанская «Осасуна» сделали конкретное предложение Дркушичу.

По сведениям источника, завтра словенец должен принять окончательное решение по своему будущему. При этом отмечается, что у «Зенита» высокие шансы получить Дркушича из-за хороших отношений между клубами.

Действующий трудовой договор 24-летнего защитника с «Сочи» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три с половиной миллиона евро.

«Сочи» не устраивает предложение «Локомотива» по Дркушичу
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