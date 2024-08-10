Защитник «Сочи» Ваня Дркушич выбирает между тремя вариантами продолжения карьеры.

Как утверждает «РБ Спорт», российские клубы «Зенит» и «Локомотив», а также испанская «Осасуна» сделали конкретное предложение Дркушичу.

По сведениям источника, завтра словенец должен принять окончательное решение по своему будущему. При этом отмечается, что у «Зенита» высокие шансы получить Дркушича из-за хороших отношений между клубами.

Действующий трудовой договор 24-летнего защитника с «Сочи» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три с половиной миллиона евро.