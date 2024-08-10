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Агент ответил, собирается ли Дивеев догонять Глушенкова в гонке бомбардиров

10 Августа 2024 • 23:11 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
18.08 17:30

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился комментарием об игре своего клиента на старте нового сезона.

«Игорь замотивирован догонять Глушенкова? Он не думает о погоне в бомбардирской гонке. Просто выполняет работу, которая вменяется тренерским штабом, и делает ее хорошо», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний Дивеев принял участие в четырех матчах, в которых забил четыре мяча. Выше него в гонке бомбардиров находится только нападающий «Зенита» Максим Глушенков, забивший уже семь голов.

В пятом туре чемпионата России ЦСКА ждет дерби с «Локомотивом».

Дивеев продлил свою голевую серию до трёх матчей
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Евро-Футбол.Ру,
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