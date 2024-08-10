Агент ответил, собирается ли Дивеев догонять Глушенкова в гонке бомбардиров

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился комментарием об игре своего клиента на старте нового сезона.

«Игорь замотивирован догонять Глушенкова? Он не думает о погоне в бомбардирской гонке. Просто выполняет работу, которая вменяется тренерским штабом, и делает ее хорошо», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний Дивеев принял участие в четырех матчах, в которых забил четыре мяча. Выше него в гонке бомбардиров находится только нападающий «Зенита» Максим Глушенков, забивший уже семь голов.

В пятом туре чемпионата России ЦСКА ждет дерби с «Локомотивом».