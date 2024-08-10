Николич: «Тяжёлые перелёты, тяжёлое поле, тяжёлая погода, не совсем опытные игроки»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Причина поражения?

- Можно рассуждать сейчас по-разному, но не хочется. Кто знает футбол, игру надо обсуждать правильно. Могу и так ответить на ваш вопрос. Считаю, что было чистое удаление на Роше в первом тайме, этот момент не смотрел ВАР, а потом мы пропустили гол со стандарта на последней минуте именно из зоны, где Роша доминирует в чемпионате.

- Вам дали желтую за то, что вы это же донесли до арбитра?

- Нет, конечно. Это было раньше, потому что я хотел отменить замену при нашем стандарте. Это не происходит при стандарте, при обороне соперника, а это происходит постоянно в футболе.

- Устроило ли вас количество моментов, созданное вашей командой сегодня?

- Были моменты забивать голы, были и у соперника, ничего так специально. Как и последний раз здесь, тяжелое поле, погода очень тяжелая. У нас уже третий раз за 20 дней игра на юге. Сейчас закончились эти матчи, двигаемся дальше.

- Когда пропускаешь в концовке каждого тайма, что ощущает тренер в этот момент?

- Конечно, плохо, но игрокам ничего не хочется сказать сегодня. Борьба была до последней секунды. У нас сегодня два игрока потеряны - Роша и в конце игры Саша Зделар. Говорю: тяжелые перелеты, тяжелое поле, тяжелая погода. Старались, молодые футболисты на поле, не совсем опытные. Ничего страшного, двигаемся дальше.