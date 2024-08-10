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Мусаев: «Арбитру нельзя так ошибаться»

10 Августа 2024 • 22:40 Комментировать
Краснодар
2:1
ЦСКА Москва

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Победы могло не быть. Голы в концовках таймов - это везение, или вы объясняете это иначе?

- Вообще не согласен с вами. Что значит «концовка тайма», «начало тайма»? Я думаю, что мы заслужили победу сегодня, провели хороший цельный матч, играли достаточно дисциплинировано. Что мне понравилось - после того, как счет стал 1:0, мы не откатились, играли, шли, там перекладина была, и еще были моменты. Поэтому хорошая игра, хороший результат.

- За что вам желтую показали?

- Там был срыв атаки, и это желтая карточка и штрафной. Судья проигнорировал, пошел в ответ опасный момент. Нельзя так ошибаться. До этого Петрову наступили на ногу, даже не свистнул, то есть там тоже на желтую карточку. Я согласен, что и Сперцян сыграл жестко в моменте, когда Рошу заменили, но там желтая тоже. Нельзя столько не видеть, вот это меня расстраивает, потому что ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть, поэтому я был очень недоволен этими эпизодами. Но, слава богу, что мы выиграли.

- Что с Кайо? Он приземлился очень страшно.

- Да, страшно, колено сыграло. По первичному осмотру, вроде бы, кресты целые, но надо делать МРТ.

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