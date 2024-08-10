Щербаченко: «ЦСКА нужно не судиться с Федотовым, а вернуть его»

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о тренерской позиции в ЦСКА.

- ЦСКА нужно не судиться с Федотовым, а вернуть его главным тренером. Учитывая нынешнюю организацию игры команды и результаты против серьёзных соперников. Возвращение Федотова требуется, чтобы ЦСКА побыстрее обрёл своё лицо и хотя бы мог претендовать на что-то значимое, – заключил Щербаченко.

В четырёх матчах РПЛ под руководством Марко Николича ЦСКА набрал 7 очков (ничья с «Ростовом», победы над «Пари НН» и «Оренбургом», поражение от «Краснодара»).

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