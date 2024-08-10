Батчи: «В течение четырёх игр пытались и выкладывались на все 100%, чтобы добиться победы»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - ЦСКА Жоау Батчи для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Вы остались без игровой футболки, кому подарили?

- Да, я отдал одному фанату, которому давно пообещал. Самая важная награда в этом матче - это победа. Мы в течение четырех игр пытались и выкладывались на все 100%, чтобы добиться победы, но не получалось. Сегодня мы показали на поле, что команда продолжает работать над этим.

- Как бы вы объяснили, что все голы забили в самом конце таймов уже в компенсированное время?

- Да, это еще одно доказательство того, что команда всегда работает до конца и всегда ищет возможности, чтобы реализовать свои все шансы. Сегодня мы сделали все для этого, для победы. Это также показывает, что команда до самого конца хочет остаться с желанием и мотивацией, чтобы завершить игру победой.

- Первая победа в чемпионате. Дальше больше? Какой у вас прогноз на сезон для «Краснодара»?

- Сейчас надо только продолжать расти и работать над всем, что у нас может не получаться во время игр. Сейчас команде нужно только сфокусироваться только на тех матчах, которые впереди, думать от игры к игре и не слишком говорить и задумываться о том, что будет в далеком будущем. Сейчас надо продолжать работать и выходить на каждую игру с желанием победить.