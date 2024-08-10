Из-за кого ЦСКА проиграл в Краснодаре: три худших игрока матча против «быков»

Ставим оценки футболистам Марко Николича

Миролюбивый «Краснодар» наконец изменил себе – первая победа добыта в четвёртом туре РПЛ. Пропустили с единственного момента ЦСКА, катились к четвёртой ничьей, но дожали. А вот «армейцы» показали себя не лучшим образом. Только Игорь Дивеев может робко записать этот матч себе в актив. И то с натяжкой.

Кто же сыграл слабо против «Краснодара»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам за матч РПЛ.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРАСНОДАР» – ЦСКА

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – 4,0. Ну очень тяжело вкатывается в атакующую систему Николича Жемалетдинов. Будто и не работали вместе раньше. Рифату категорически не хватает скорости – накрывали его вообще без проблем. Обе попытки дриблинга неудачные, всего потерь – девять.

Даже странно, что Николич первым заменил Бистровича, а лишь потом убрал Рифата. Хотя объединить под одной плохой оценкой можно всех – Жемалетдинова, Бистровича, Мусаева.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – 3,5. Переходим к главной зоне, которую проиграл ЦСКА. Правый фланг и полуфланг Батчи забрал под свой контроль – он там финтил, обострял, решал эпизоды. Круговой же за своим игроком не поспевал вовсе. Бросил Жоау в голевом эпизоде, совершил всего один отбор.

И вперёд Круговой ходил удивительно беззубо. Ни одной толковой диагонали, обострения. Николич такой тусклый футбол от Данила терпел всего 56 минут.

МАТВЕЙ ЛУКИН – 3,0. Ох, как не хочется всех собак вешать на 20-летнего Лукина, который экстренно появился на поле. Но придётся. Только вышел вместо Роши Матвей, как его отодвинули от мяча и без помех сделали голевую передачу. В подыгрыше отметился Мозес.

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А на 91-й минуте пошла подача на одинокого Тормену, в сантиметрах от него прыгал как раз Лукин, закрытый ещё одним краснодарцем. Оборона ЦСКА (и без того проведшая скверный матч) так сильно просела после ухода Виллиана, что даже страшно, как будут играть «армейцы» в случае серьёзного повреждения Роши.