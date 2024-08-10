​Сёмин: «Спартак» может бросить вызов «Зениту»

Четыре победы в первых четырёх турах российского чемпионата одержал питерский «Зенит», команда Сергея Семака выносят всех конкурентов, но знаменитый Юрий Сёмин считает, что «выносить» питерцам трофей пока что преждевременно. Свои надежды на интригу он связывает с московским «Спартаком».

- Я не думаю, что трофей «Зениту» уже можно выносить, будет долгая конкуренция. С «Зенитом» может конкурировать «Спартак», сейчас посмотрим ЦСКА с «Краснодаром», «Локомотив» неплохо играет, - цитирует слова Сёмина Rusfootball.info.

В следующем туре российского чемпионата «Зенит» сыграет с «Химками».